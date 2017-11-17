Госдеп США предупредил о терактах в Европе на рождественские праздники

Госдепартамент Соединенных Штатов предупредил американских граждан об опасности поездок в Европу в период рождественских и новогодних праздников.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Госдепа, в заявлении ведомства говорится о том, что последние теракты в Финляндии, Испании, России, Великобритании, Швеции, Франции свидетельствуют о том, что Аль-Каида, ИГИЛ и другие террористические группировки планируют осуществить и другие атаки в европейских государствах. В Госдепе напомнили американцам о страшных терактах в Стамбуле на Новый год и на Рождество в Берлине. «Хотя местные органы власти продолжают антитеррористические операции, Департамент по-прежнему обеспокоен потенциалом будущих терактов. Граждане США всегда должны быть внимательными в связи с возможностью того, что сторонники террористов или экстремисты, которые самоорганизовались, могут совершать нападения практически без предупреждения», - сказано в заявлении Госдепа.
В ведомстве предупредили американцев, что теракты возможны на транспорте, на рынках, в отелях, торговых центрах, ресторанах и других местах с большим скоплением людей.