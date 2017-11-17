Минобороны США распространило сообщение с призывом отправить Трампа в отставку

Примечательно, что после того, как это сообщение было удалено, представитель Пентагона Дана Уайт пояснила, что инцидент произошел по ошибке одного из сотрудников. Как известно, сообщение с призывом отправить Трампа в отставку представляло собой ретвит записи пользователя «Твиттера» Proud Resister.
Как известно, помимо призыва отправить в отставку Трампа, в тексте сообщения говорится о кандидате в Сенат Рое Муре, а также о сенаторе Але Франкене. Ранее они были обвинены в сексуальных домогательствах. В сообщении отмечалось: «Существует очень простое решение… Ал Франкен – уйди в отставку из Конгресса. Рой Мур – откажись от участия в выборах. Дональд Трамп – уйди в отставку из поста президента США. Республиканская партия – немедленно прекратите замалчивать проблему сексуальных домогательств. Это преступление, так же, как и ваше лицемерие». Стоит отметить, что на официальную страницу Пентагона в «Твиттере» подписаны более пяти миллионов человек.