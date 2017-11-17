Белый дом прокомментировал позицию Трампа по России

Глава Белого дома Дональд Трамп считает нецелесообразным обострение споров с Россией, так как Кремль может помочь решить проблемы глобального характера, в частности, военные действия в Сирии и ситуация относительно КНДР. Как передает replyua.net, с таким заявлением вчера, 16 ноября, выступила Сара Сандерс, занимающая должность пресс-секретаря Белого дома.
«Президент уже не один раз заявлял, что он не считает полезными споры с Владимиром Путиным. Однако, с его точки зрения, существуют места, где мы можем сотрудничать с Россией. Это, в том числе, касается Сирии, Северной Кореи или других глобальных проблем, которые нужно решать международному сообществу»,- сказала она.
Более того, известно, что таким образом Сандерс дала ответ на вопрос журналиста о том, не считает ли Трамп, что Путин ему лгал в лицо во время встречи во Вьетнаме. По словам пресс-секретаря Белого дома, Дональд Трамп «и далее намерен продолжать поиск путей, как можно работать с каждым, кто помогает Америке», подразумевая, в том числе, и Российскую Федерацию. Напомним, что на прошлой неделе Трамп и Путин встретились во Вьетнаме.