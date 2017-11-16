Автор знаменитого 35-страничного досье на Трампа: уверен, что до 90% фактов из досье будут подтверждены в результате расследования

Как передает replyua.net, британская газета «Гардиан» сообщает, что автор знаменитого 35-страничного досье на Дональда Трампа, бывший британский разведчик Кристофер Стил выразил уверенность в том, что от 70% до 90% фактов из его досье будут подтверждены в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. «Я занимался Россией 30 лет. Почему бы я вдруг стал изобретать что-то в этот раз?», - заявил Кристофер Стил.
Стил также сказал, что в 2014-2016 годах составил целый ряд отчетов, посвященных анализу событий, связанных с российской агрессией против Украины, по заказам различных частных компаний. В этих отчетах есть много интересной информации о том, что президент России Владимир Путин поставил свое целью во что бы то ни стало не дать Украине возможности жить самостоятельной жизнью и тем более – вступить в ЕС или НАТО.
Стил заявил, что знает о том, что его отчетами пользовались в предыдущей американской администрации, в частности их изучали бывший госсекретарь Джон Керри и его заместитель Виктория Нуланд.