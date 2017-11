The New York Times: «Обозначение Крыма на карте в качестве спорной территории не означает принятие позиции РФ о статусе полуострова»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Факт публикации в статье издания The New York Times карты, на которой незаконно аннексированный Россией Крым обозначен в качестве спорной территории, не означает, что сотрудники издания признают позицию Москвы касаемо принадлежности полуострова. Как передает replyua.net , соответствующую точку зрения в интервью РБК озвучил Даниэль Родес Ха, являющийся представителем издания.Он подчеркнул, что The New York Times «последовательно подходит» к обозначению на карте территорий, которые являются оккупированными, спорными или «с тех или иных причин дискуссионными». Также в издании склонны считать, что карта дала «четкое описание» ситуации в Крыму. По словам Родеса Ха, публикация карты не свидетельствует принятии российской позиции по вопросам Крыма.Российская Федерация аннексировала Крым после так называемого «референдума» 16 марта 2014 года. Факт принадлежности полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сейчас между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев фактически не контролирует полуостров.