В США инициировали процедуру импичмента Трампу

Представители от Демократической партии США заявили о том, что Дональд Трамп нарушил конституцию страну, и в среду в Конгрессе они объявили процедуру импичмента. Как передает replyua.net со ссылкой на Голос Америки, демократы Джон Ярмут, Марсия Фадж, Адриано Эспаллат, Эл Грин, Луис Гутьеррез и Стив Коэн во время пресс-конференции сделали заявление о том, что выступить с такой серьезной инициативой их заставляет только беспокойство за национальную безопасность США.
«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения», - подчеркнул демократ Стив Коэн. Авторы инициативы также вспомнили Трампу увольнение главы ФБР Джеймса Коми, действия, нарушающие свободу прессы и принципы независимости правосудия. Обращение авторов инициативы накануне было передано в Палату представителей на рассмотрение. Напомним, что это не первый документ об импичменте Дональду Трампу.
В июле этого года члены Конгресса США от Демократической партии Брэд Шерман (штат Калифорния) и Ал Грин (штат Техас) также представили законопроект об импичменте американскому президенту. Заявления об импичменте Трампу зазвучали еще до того, как он вступил в должность президента.