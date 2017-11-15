Конгресс США поддержал выделение Украине 350 миллионов долларов военной помощи

В Палате представителей американского Конгресса проголосовали за принятие законопроекта закона о «Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны», которым предусмотрено выделение 350 миллионов долларов для оказания безопасной помощи Украине, передает replyua.net. Отмечается, что в документе также есть разрешение на предоставление украинскому государству летального вооружения оборонительного характера.
Также в документе присутствуют положения, которые позволяют использовать средства американского оборонного бюджета на потребности реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере. Закон также предусматривает усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.
Впервые на уровне законодательства предусмотрено предоставление Украине таких оборонительных средств: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.