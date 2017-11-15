Журналист: «В этой переписке нет ничего ужасного, но для американцев – это доказательство связей Трампа с РФ»

Сына президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа-младшего, уличили в одном неприятном деле – он переписывался с Джулианом Ассанжем, основателем Wikileaks, в то время, когда шла предвыборная кампания его отца, кандидата в президенты. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом написал в своем блоге корреспондент Иван Яковина.
По словам журналиста, Трамп-младший может писать кому угодно, и в этом нет ничего ужасного, также он имеет право получать и ответы от кого угодно, но, с другой стороны, в то время он работал в штабе будущего президента, а Wikileaks довольно спорный сервис для всех американцев – его подозревают в связях с российской ФСБ.
«Я лично ничего такого ужасного в переписке Ассанжа и Трампа-младшего не обнаружил, но для многих американцев сам факт ее наличия – это доказательство сотрудничества Трампа-старшего с Кремлем. В общем, там на эту тему новый скандал», - добавил Яковина.