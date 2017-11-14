Хочет заглушить критику: в Украине рассказали, почему Трамп дружелюбно настроен к Путину

Американский лидер Дональд Трамп, выступая с заявлением относительно необходимости партнерских отношений с Россией, идет ва-банк, намереваясь изменить мнение общества по поводу его внешнеполитического курса. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам издания «Апостроф» озвучил Евгений Быстрицкий, являющийся исполнительным директором международного фонда «Відродження».
«Ему нужно решить, каким способом заглушить ту критическую кампанию против него, которая связана с контактами непосредственно его и представителей его избирательного штаба с представителями России. Он пошел ва-банк и делает акцент на очень простую вещь: в вопросах безопасности мира Россия должна быть партнером и ни в коем случае нельзя делать ее врагом. Но, как известно, Дональда Трампа обвиняют в том, что он поставил мир и США на грань войны. Соответственно, он хочет сбить эту волну критики», - заявил он.
В свою очередь, эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара утверждает, что заявления американского президента отображают только его личную позицию, а не Соединенных Штатов.