Атомные авианосцы США приблизились к берегам Кореи

В частности, сообщается, что эти учения являются первыми, которые военно-морской флот Южной Кореи проводит совместные учения с тремя авианосцами Соединенных Штатов Америки для демонстрации силы против провокаций Северной Кореи. Примечательно, что американские авианосцы сопровождаются более десятью кораблями, в частности и двумя эсминцами Тhe Seoae Yu Seong-ryong и Sejong the Great.
В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на капитана эсминца Sejong the Great Ли Ку Сона, сообщило: «Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи поддерживают идеальную защитную позицию для проведения совместных операций в любое время и в любом месте».