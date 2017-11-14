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Сын президента США Дональд Трамп-младший, игравший активную роль в предвыборной кампании отца, «сливал» информацию в WikiLeaks

Сын президента США Дональд Трамп-младший, игравший активную роль в предвыборной кампании отца, «сливал» информацию в WikiLeaks
Как передает replyua.net, американский журнал Атлантик сообщил в понедельник на основании утечки информации из комиссий Конгресса, расследующих Рашагейт, что сын президента США Дональд Трамп-младший, игравший активную роль в предвыборной кампании отца, находился в интенсивных контактах с WikiLeaks, начиная с 16 сентября 2016 года, и координировал публикацию там информации, украденной российскими хакерами с серверов демократической партии. Это следует из электронной переписки Дональда-младшего с WikiLeaks, находящейся в распоряжении комиссий Конгресса.

Одним из наиболее впечатляющих примеров координации, приведенных в статье, является следующий. 12 октября 2016 года Дональд-младший получил письмо из WikiLeaks: «Привет, Дональд, это здорово, что ты и твой отец обсуждаете наши публикации». И далее WiikiLeaks пишет: «Настоятельно рекомендуем, чтобы твой отец твитнул эту ссылку. Есть много интересных историй, которые не попадают в прессу». Уже через 15 минут после получения этого сообщения, последовал твит от Трампа-старшего: «Очень мало упоминаний в нечестных СМИ о невероятной информации, предоставленной WikiLeaks. Так нечестно! Смонтированная система!».

Через два дня, 14 октября 2016 года, Дональд-младший добавил свой твит: «Для тех, у кого есть время, чтобы прочитать обо всей коррупции и лицемерии, все электронные письма Wikileaks находятся здесь» и далее линк на публикацию WikiLeaks похищенных e-mail-ов с сервера Демократической партии. Переписка далее продолжалась до июня 2017 года, в том числе WiikiLeaks очень сопереживал Дональду-младшему в связи с тем, что его встреча с российской посланницей Весельницкой 16 июня 2016 года стала достоянием гласности.
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