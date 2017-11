В The New York Times прокомментировали публикацию карты с «неукраинским» Крымом

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Сотрудники авторитетного американского издания The New York Times занимаются изучением обстоятельств публикации материала, в котором появилась карта с незаконно аннексированным Российской Федерацией Крымом, обозначенная в качестве «спорной территории» в составе России. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК-Украина», соответствующую информацию распространили в пресс-службе издания. «В настоящее время этот вопрос рассматривается», - сказала пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.Вместе с тем, автор материала в The New York Times о крымском мосте Иван Нечепуренко заявил, что не причастен к опубликованной карте. «Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы», - отметил автор статьи. Примечательно, что данная карта была опубликована в статье The New York Times о строительстве моста через Керченский пролив под названием «Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем трафика».Напомним, что ранее известный на весь мир бренд спортивной одежды Adidas опубликовал карту со своими магазинами, на которой аннексированный полуостров отнесен к территории России.