Журналист: «После критики в свой адрес Трамп продемонстрировал классику»

Президент США, у которого имеются проблемы с логикой, а также у которого сложные отношения с РФ, вызывающие вопросы, стал объектом критики со стороны Джона Бреннана, бывшего директора ЦРУ.
Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени. «Бреннан считает, что Владимир Путин либо манипулирует Трампом, используя для этого лесть, либо запугал американского лидера и шантажирует его. Как считает Бреннан, иначе невозможно объяснить то, что Трамп отрицает вмешательство российских спецслужб в президентские выборы в США в 2016 году. Президент США уже ответил бывшему главе ЦРУ, назвав его «заказным писакой, выполняющим политический заказ», - отметил корреспондент.
По его словам, речь идет уже о трамповской классике, но у него возникает множество вопросов, которые также волнуют и Бреннана. Яковина подчеркнул, что логика буксует, и он не может понять трепетного и нежного отношения к российскому президенту со стороны американского лидера.