В Нью-Йорк Таймс прокомментировали статью о «спорном Крыме»

Иван Нечепуренко, журналист издания Нью-Йорк Таймс, прокомментировал свой материал, где была размещена карта, на которой Крым указали как спорную территорию.
Как информирует replyua.net, журналист подчеркнул, что является автором материала, однако он не размещал иллюстрации и не имеет к карте никакого отношения. Напомним, что на рисунке была изображена карта, где полуостров Крым указывался как спорная территория. «Мы увидели эту карту так же, как и вы. Иллюстрацию со мной не согласовывали», - заявил Нечепуренко. В пресс-службе газеты заявили, что изучают обстоятельства выхода публикации. Материал, вышедший в номере за 11 ноября, вызвал недовольство Министерства иностранных дел Украины.
Марьяна Беца, представитель Министерства иностранных дел Украины, после выхода публикации заявила о том, что полуостров не является спорной территорией – по ее словам, речь идет об оккупированной территории. Беца отметила, что выражает надежду на то, что все ошибки будут исправлены.