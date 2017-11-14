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«Это критически важно»: в США озвучили позицию по передаче оружия Украине

«Это критически важно»: в США озвучили позицию по передаче оружия Украине
Американский сенатор Роб Портман, который представляет Республиканскую партию, на своей странице в микроблоге Twitter написал, что украинским военнослужащим необходимо в немедленном порядке предоставить летальное оружие, поскольку независимость Украины играет ключевую роль в защите национальных интересов Соединенных Штатов Америки и Европы, передает replyua.net. «Независимая Украина является критически важной не только для Восточной Европы, но также оказывает влияние на более широкие интересы США в регионе и за его пределами. Пришло время предоставить Украине летальную оборонительную помощь», - отметил он.

Следует добавить, что именно Портман является автором пункта проекта оборонного бюджета США, в котором предусмотрено предоставление Украине 350 миллионов долларов в качестве помощи.

Тем временем, в интервью одному из интернет-изданий бывший советник президента России Андрей Илларионов заявил, что Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине летальное оружие. «Я думаю, что в ближайшее время, несмотря на все эти разговоры, Украина все же не получит летального оружия», - сказал он.
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