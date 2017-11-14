Война в Сирии: США не будет выводить все войска

В сообщении отмечается, что глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что войска США останутся в Сирии до успеха женевского процесса по мирным переговорам. В частности он отметил: «До того времени, как прорежется женевский процесс мы пока не будем уходить. Но это не означает, что там все останутся. Некоторые силы будут выведены. Я просто имею в виду, что мы обставим это определенными условиями. Я не принимал пока таких решений».
В это же время военный подчеркнул: «Мы организуем, чтобы были заложены условия для дипломатического решения… Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать, «пока» всему остальному. Мы делаем это с целью поддержки дипломатического решения». Насколько известно, ранее сирийские военные обнародовали информацию о полном освобождении Ракки от террористов «Исламского государства». Примечательно, что штурм был осуществлен при поддержке коалиции во главе с США.