Путин манипулирует Трампом, - разведка США

Джеймс Клеппер, бывший глава Национальной разведки США, и Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, сделали заявления о том, что Дональд Трамп, американский президент, допускает множество ошибок в действиях, которые так или иначе связаны со связями с Россией, информирует replyua.net со ссылкой на Reuters.
«Я думаю, что Трамп по какой-то причине либо запуган Путиным, опасаясь, что он может сделать, или что может получиться в результате этих расследований ... Либо это наивность, невежество или страх, в смысле то, что Трамп делает по отношению к россиянам», - подчеркнул Бреннан в эфире одного из американских телеканалов. Клеппер, в свою очередь, считает, что лидеры стран, которые гостеприимно встречают главу США, скорее всего, манипулируют Трампом.
По мнению Клеппера, это делают китайский и российский лидеры. Однако в то же время Бреннан не смог представить ни одного доказательства связей Трампа с РФ. Когда у него поинтересовались, появились ли у разведки какие-либо данные о том, что Россия располагает компроматом на Трампа, Бреннан ответил отрицательно.