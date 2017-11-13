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Путин манипулирует Трампом, - разведка США

Путин манипулирует Трампом, - разведка США
Джеймс Клеппер, бывший глава Национальной разведки США, и Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, сделали заявления о том, что Дональд Трамп, американский президент, допускает множество ошибок в действиях, которые так или иначе связаны со связями с Россией, информирует replyua.net со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что Трамп по какой-то причине либо запуган Путиным, опасаясь, что он может сделать, или что может получиться в результате этих расследований ... Либо это наивность, невежество или страх, в смысле то, что Трамп делает по отношению к россиянам», - подчеркнул Бреннан в эфире одного из американских телеканалов. Клеппер, в свою очередь, считает, что лидеры стран, которые гостеприимно встречают главу США, скорее всего, манипулируют Трампом.

По мнению Клеппера, это делают китайский и российский лидеры. Однако в то же время Бреннан не смог представить ни одного доказательства связей Трампа с РФ. Когда у него поинтересовались, появились ли у разведки какие-либо данные о том, что Россия располагает компроматом на Трампа, Бреннан ответил отрицательно.
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Горячая тема: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины

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