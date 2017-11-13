Сотрудники NASA давно обнаружили Нибиру, но продолжают скрывать эту новость

Уфологи, астрономы и ученые всего мира бьют тревогу – по их словам, специалисты американского космического агентства НАСА нашли загадочную планету Нибиру, однако продолжают скрывать этот факт от человечества, чтобы предотвратить панику на планете.
Как информирует replyua.net, накануне зарубежные СМИ сообщили о том, что астрономы открыли небесное тело огромных размеров - небесное тело под кодовым названием OGLE-2016-BLG-1190Lb остается огромной загадкой для всех астрономов, поскольку они не могут установить, что это такое – звезда или планета. Уфологи уверены, что это и есть планета Нибиру, поскольку размеры объекта превышают размеры Юпитера в 15 раз, а ранее многие ученые заявляли, что загадочная планета Х может быть в десятки раз больше Земли.
Сотрудники американского космического агентства открыли этот странный объект при помощи Spitzer NASA. Многие уфологи уже заявили, что в ближайшее время этот объект вплотную приблизится к Земле и уничтожит все живое на нашей планете.