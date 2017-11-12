Трамп отказался от своих заявлений о вмешательстве России

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что говорил с Путиным и спрашивал его о российском вмешательстве в американские выборы, и тот пояснил, что такого не было, и американский президент подчеркнул, что верит российскому коллеге, однако несколько часов спустя он отказался от своих слов.
Как сообщает replyua.net cо ссылкой на Reuters, теперь президент США заявил, что он на стороне американских спецслужб, которые настаивают на российском вмешательстве. «Что касается того, верю я или нет. Я с нашими спецслужбами. Особенно в нынешнем положении», - подчеркнул Трамп.
Также американский президент рассказал, что больше не будет спорить с Путиным по этому вопросу. Однако в то же время он отметил, что с российским главой у него много других тем, которые нужно обсуждать – ситуация в Украине и в Сирии, северокорейская проблема. Напомним, что Трамп и Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме смогли поговорить всего несколько минут.