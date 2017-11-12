Трамп рассказал о большой помощи России для США

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, после саммита АТЭС и встречи с Владимиром Путиным заявил о том, что Россия может помочь США в решении очень важных вопросов – в борьбе с терроризмом, а также в урегулировании ситуации в Сирии и в Украине. Как информирует replyua.net, об этом Трамп написал в своем Твиттере.
«Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который был на встречах в рамках АТЭС. Хорошие переговоры по Сирии. Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо», - отметил Трамп. Также он упомянул и Северную Корею, отметив, что по этой ситуации тоже можно обратиться за помощью к России. Американский президент вспомнил и о своей сопернице Хиллари Клинтон.
«Помнят ли фейковые СМИ, как нечестная Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря умоляла Россию быть нашим другом с помощью кнопки перезагрузки с опечаткой? Обама тоже пытался, но у него была нулевая химия с Путиным», - добавил американский глава.