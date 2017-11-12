Американские военные рассказали о телепортирующемся НЛО

Американские военные во время учений Военно-морских сил США в Атлантическом океане увидели неопознанный летающий объект, который «телепортировался». Как информирует replyua.net со ссылкой на американское космическое агентство НАСА, моряки рассказали об НЛО, движущемся по межпространственному коридору.
Позже командование военными учениями обратилось в космическое агентство и рассказало об НЛО, а также попросило отследить инопланетный объект. С помощью одного из спутников удалось отследить тепловой след объекта, который, как оказалось, двигался в сторону Тихого океана. По решению командования на некоторое время было приостановлено движение воздушных судов над этой территорией. И если американских моряков очень удивил полет НЛО, то уфологи отнеслись к этой новости вполне спокойно.
По их словам, они уже неоднократно пытались доказать, что внеземные цивилизации существуют, однако к их доводам никто не прислушивается. Напомним, что ранее уфологи заявили о том, что в декабре этого года на Землю высадится целая армия НЛО с враждебно настроенными пришельцами, которые собираются уничтожить человечество.