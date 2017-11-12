Трамп заявил о восстановлении отношений с Россией

Большинство американских политиков осудили Дональда Трампа, который на саммите АТЭС во Вьетнаме заявил о том, что выступает за хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном. Как передает replyua.net, Трамп подвел итоги саммита АТЭС и своего разговора с Владимиром Путиным на своей странице в Твиттере.
«Когда все ненавистники и дураки осознают, что хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Всегда игра в политику - плохо для нашей страны. Я хочу решить Северную Корею, Сирию, Украину, терроризм, и Россия может очень помочь», - написал Дональд Трамп. А вот Джон Маккейн, американский сенатор, уже осудил президента за такое доверие к Путину, отметив, что полковнику КГБ верить нельзя. На саммите АТЭС Трамп всего несколько раз пересекался с Путиным, и во время одной из встреч им удалось поговорить о Сирии в течение нескольких минут.
Также президенты двух стран сделали заявления после разговора касательно ситуации в Сирии. Документ о зонах деэскалации был подготовлен и согласован внешнеполитическими ведомствами США и России. Его подтвердили госсекретарь Тиллерсон и глава МИД РФ Лавров.