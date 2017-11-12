Маккейн раскритиковал Трампа после встречи с Путиным

Джон Маккейн, американский сенатор, подверг жесткой критике Дональда Трампа, встречавшегося с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в соцсети Маккейн прокомментировал разговор Трампа и Путина, отметив, что президент США верит бывшему агенту КГБ. ««Нет никакого «Америка прежде всего», когда речь идет о том, что ты веришь полковнику КГБ, а не американскому разведывательному сообществу. Нет никакого «принципиального реализма» в сотрудничестве с Россией, чтобы поддерживать смертоносный режим президента Сирии Башара Асада, который остается величайшим препятствием к политическому решению... в Сирии», - написал Маккейн.
Сенатор подчеркнул, что Путину интересы США совершенно не близки, а Трамп верит в обратное и подвергает риску национальную безопасность. Напомним, что Трамп и Путин на саммите АТЭС успели перекинуться только несколькими фразами.