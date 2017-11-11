Піонтковський: у Вашингтоні рішення вже прийняте, тепер справа за українською владою

Як розповів в інтерв’ю кореспонденту видання «Апостроф» російський політолог Андрій Піонтковський, всі події навколо України доводять, що у Вашингтоні давно прийняли рішення щодо нашої держави, - про це інформує replyua.net.
Так, Піонтковський нагадує, що військовий бюджет США на наступний рік передбачає виділення Україні 350 мільйонів доларів на летальні озброєння. Крім того, ще 5 мільярдів буде витрачено на програму підтримки позицій НАТО в Європі та протистояння російській агресії. Поворотним моментом у всій цій історії стала конференція з безпеки, яка пройшла в Аспені 20-22 червня поточного року. Саме там було констатовано факт, що РФ веде гібридну війну з США. Відтак, учасники конференції практично одноголосно вирішили, що їм не лишається нічого іншого як прийняти виклик і завдати Кремлю поразки у цій війні.
Власне, все, що відбувається після цього – і виділення допомоги Україні, і посилення НАТО, і посилення захисту Балтики – це лише реалізація цієї програми. Захід довго запрягає, але швидко їде. Те ж саме було в 30-тих роках ХХ століття – пригадайте, наскільки довго західні лідери потурали Гітлеру? Так і Путін міг хуліганити доволі довго, спочатку в Грузії, потім в Україні. Але вже зараз Волкер озвучує настільки жорсткі тези, що українська влада заледве встигає за ними. Тому тепер питання лише за Києвом – наскільки швидко буде прийнято закон про реінтеграцію Донбасу, - зауважує Піонтковський.