Пентагон: в США рассматривают космос как площадку для военных действий

Выступая на брифинге, министр отметила: «Мы переходим к рассмотрению космоса как пространства для ведения военных действий». По ее словам в следующем году Пентагон намерен увеличить расходы на «экономически выгодную модернизацию» космических разработок на 20 процентов. Уилсон подчеркнула: «Мы осуществляем модернизацию в космической отрасли, чтобы увеличить свое могущество во всех областях нашей деятельности».
В свою очередь генерал Дэвид Голдфин, руководитель штаба ВВС США, заявил, что народ ждет от американских военнослужащих превосходства в сфере космоса, что предполагает собой «свободу от нападения и свободу маневра». Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки согласовал проект оборонного бюджета государства на 2018 финансовый год. Примечательно, что в документе на оборонные нужды предусмотрено 700 миллиардов американских долларов.