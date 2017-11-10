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Блогер: головне те, що ми остаточно пересіли в один човен з цивілізацією

Блогер: головне те, що ми остаточно пересіли в один човен з цивілізацією
Як підкреслює блогер Олег Шарп, останні новини свідчать, що вектор розвитку України нарешті став визначеним, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на розміщений у соціальній мережі допис експерта.

Так, зокрема, сьогодні стало відомо, що Вашингтон планує розмістити на Донбасі двадцятитисячний миротворчий контингент. Блогер зізнається, що до останнього моменту він не вважав цю ідею прийнятною. Тим не менш, американцям ідея сподобалась, і вони всіма силами намагаються її просунути. Скоріше за все, Білий дім, погрожуючи новими санкціями, дотисне Москву. Єдине питання, яке ще буде дискутуватись – це лише розмір окупованої зараз Кремлем території, яка перейде під контроль місії ООН.

До того ж, американський військовий бюджет було розширено у розрізі статей, які передбачають підтримку нашої держави. Вперше ЗСУ отримають від американців РЛС ППО, військово-морські протимінні засоби, кораблі берегової охорони тощо. Як підкреслює блогер, головне не обсяг допомоги, яку надасть Вашингтон – йдеться скоріше про політичний, а не про військовий жест. Набагато головніше у цьому контексті те, що ми остаточно пересіли до одного човна з цивілізацією. Хтозна, як буде пахнути субстанція, яка лишилась за бортом цього човна, але шоколадом її точно не назвеш, - зауважує блогер.
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