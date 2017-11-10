Россиянина Сигала снова обвинили в сексуальных домогательствах, - он отреагировал

Стивена Сигала, американского актера, недавно получившего российское гражданства, снова обвиняют в сексуальных домогательствах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, обвинения в адрес знаменитости прозвучали от Рэй Дон Чонг, Дженни МакКарси и Лизы Герреро.
Еще одной жертвой актера оказалась американская киноактриса Порша де Росси. Она рассказала, что пришла к Сигалу в офис на кинопробы, во время которых он сказал ей, что очень важно иметь взаимную симпатию за кадром, после чего расстегнул молнию на кожаных штанах. Актриса признается, что сразу покинула помещение, где находился Сигал, и даже жаловалась своему агенту, но тот заявил, что Сигал «просто не в ее вкусе» и даже не стал выяснять подробности, не придав значения инциденту.
Де России известна, прежде всего, не своими работами в кино, а своей сексуальной ориентацией. Последние несколько лет она состоит в браке с американской телеведущей. Что касается самого Сигала, то он отрицает обвинения. «Если им так интересно слушать об этом, то они должны идти в порнографию, а не в журналистику. Они - го**ючки», - заявил актер.