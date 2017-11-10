В команде Трампа опять скандал, на этот не из-за связей с Кремлем, а из-за развращения малолетних

Как передает replyua.net, в США все вечерние новостные и дискуссионные программы на главных американских телеканалах обсуждают в основном одну новость, которую сообщила в сегодняшней большой статье газета Вашингтон Пост.
12 декабря в Алабаме состоятся внеочередные выборы сенатора от этого штата, вместо назначенного генпрокурором Сешанса. Кандидатом республиканцев на этих выборах является выигравший праймериз ставленник Стива Бэннона, ультраправый дважды бывший председатель верховного суда Алабамы Рой Мур. Газета Вашингтон Пост сообщила, что Мур в 1979 году, когда ему было 32 года, занимался развращением 14-летней девочки Лей Корфман, которая сейчас решила рассказать журналистам подробности этой истории. Корфман рассказала подробности о приставаниях к ней Мура и сообщила, что много лет собиралась об этом рассказать, но не решалась, опасаясь за то, как воспримут это ее дети. Поскольку теперь дети взрослые, а Мур решил баллотироваться в Сенат, она сочла, что настало время предать историю гласности, в том числе и несмотря на то, что на всех выборах в течение многих лет голосует за республиканцев, в том числе голосовала она и за Трампа в прошлом году.
Журналисты беседовали еще как минимум с тремя женщинами, к которым Мур приставал, когда им было 16-17 лет. Многие республиканские сенаторы потребовали сегодня, чтобы Мур снял свою кандидатуру с выборов. В частности, сенатор Маккейн заявил: «Обвинения в адрес Роя Мура очень тревожны и являются дисквалифицирующими. Он должен немедленно сойти с дистанции и позволить народу Алабамы избрать кандидата, которым он сможет гордиться». Сам Мур категорически опроверг обвинения и заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов. За разврат несовершеннолетних в Алабаме полагается 10 лет заключения.