США предложат России план введения 20 тысяч миротворцев на Донбасс – WSJ

Журналисты авторитетного американского издания The Wall Street Journal, сославшись на информацию источников в дипломатических кругах, сообщили о планах официального Вашингтона в «ближайшие дни» предложить Москве план, предусматривающий размещение на оккупированных территориях Донбасс двух десятков тысяч иностранных миротворцев ООН, передает replyua.net.
Отмечается, что данное предложение базируется на том, что Париж и Берлин надеются, что глава Кремля Владимир Путин на самом деле готов к урегулированию конфликта и стремится найти выход из военной поддержки террористов на Донбассе. О том, где именно американская сторона хочет разместить миротворцев, в статье издания не сообщается.
Помимо этого, как отмечает издание, в администрации Дональда Трампа якобы дали согласие поставлять в Украину летальное оружие поставки в Украину летального оружия, в том числе, противотанковые комплексы Javelin, хотя решение о времени начала их поставок еще не принято. В Соединенных Штатах надеются использовать эти поставки в качестве «рычага» в урегулировании ситуации вокруг Украины. Впрочем, Белый дом уже успел опровергнуть информацию о согласии поставлять оружие.