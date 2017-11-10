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Невзоров: «Внешняя политика Трампа – бездарное домогательство мирового господства»

Невзоров: «Внешняя политика Трампа – бездарное домогательство мирового господства»
Внешняя политика Дональда Трампа, президента США, является бездарным домогательством мирового господства. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы», такое заявление прозвучало от Александра Невзорова, российского журналиста и публициста.

«Меня удивляет, что так бездарно домогается мирового господства Трамп, да? Потому что, да, понятно, что человек претендует на роль модератора мира, но он только трясет желтой челочкой и что-то декларирует. Я не понимаю, а где вообще, вот, при всех безобразиях, которые устраивает этот Ын, да? Где котики, блин?», - заявил Ненвзоров.

По его словам, он пока не увидел ни зависшего вертолета, ни высаживающихся американских котиков, чтобы после этого весь мир, включая КНДР, мог узнать, что Ким Чен Ын съел сто эклеров за свой народ, но скончался от обжорства на 74-ом эклере. Публицист подчеркнул, что на самом деле ничего не происходит, а американский президент – самый обычный болтун и халтурщик.
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