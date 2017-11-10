Чалый: «США увеличивают военную поддержку Украине»

Валерий Чалый, посол Украины в США, анонсировал расширение военной помощи Киеву от Вашингтона, отметив, что в оборонном бюджете США предусмотрено 350 миллионов долларов для Украины.
Как передает replyua.net, об этом дипломат написал на своей странице в Фейсбуке. «Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - написал Чалый. Он подчеркнул, что средства также могут быть направлены на обучение украинских специалистов в направлении реабилитации военных.
Кроме того, США предусмотрели выделение средств на реабилитацию украинских военных, получивших ранения, в медучреждениях Соединенных Штатов. «Позиция обеих палат американского парламента еще раз подчеркивает высокий уровень двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в противостоянии агрессии Кремля», - добавил дипломат.