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Многолетний телохранитель Трампа рассказал о его оргии в московском отеле

Многолетний телохранитель Трампа рассказал о его оргии в московском отеле
Сегодня бывший многолетний телохранитель Дональда Трампа Кейт Шиллер давал показания на закрытых слушаниях в комитете по разведке Палаты Представителей. На его вызове настаивали несколько республиканцев, сторонников Трампа, поскольку надеялись, что с помощью его показаний смогут опровергнуть информацию, содержащуюся в досье Кристофера Стила о пребывании Трампа в Москве в 2013 году, прежде всего об оргии в гостинице. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на американский телеканал CNN.

CNN, как и другие ведущие СМИ, сообщает со ссылкой на информированные источники, что Шиллеру был задан прямой вопрос, соответствует ли действительности информация в досье Стила об оргии гостинице. Шиллер ответил, что «русские предлагали прислать в номер к Трампу пять женщин, на что я ответил, что мы не занимаемся такими делами».

Шиллер сказал, что рассказал о предложении Трампу, после чего они посмеялись, Трамп отправился к себе в гостиничный номер, а Шиллер, как он это обычно делал, постоял какое-то время под дверью Трампа и, решив, что босс лег спать, отправился в свой номер. Что происходило после этого, Шиллер не знает, но уверен, что ничего не происходило, а босс мирно отдыхал.
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