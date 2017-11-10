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Все отменяется: в Белом доме заявили о невозможности провести встречу Путина и Трампа

Все отменяется: в Белом доме заявили о невозможности провести встречу Путина и Трампа
Несколько минут назад в Белом доме заявили о том, что встреча президентов России и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме отменяется из-за больших проблем с графиком.

Как информирует replyua.net со ссылкой на NBC News, об этом рассказала Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома. «Говоря о встрече с Путиным, ее никто не подтверждал, и этой встречи не произойдет из-за нестыковки в планах обеих сторон. Официальной встречи или чего-то подобного для них не запланировано. Но, опять же, они прибывают на одно и то же мероприятия. Могут ли они встретиться случайно и сказать друг другу «Привет»? Конечно, это вполне возможно и вероятно. Но в контексте запланированных и внесенных в расписание встреч, - такой нет в нашем календаре», - заявила пресс-секретарь. Также СМИ распространяют и другую, весьма интересную новость, - якобы сам саммит АТЭС находится под большим вопросом, поскольку к Вьетнаму надвигается еще одна мощная стихия.

По оценкам метеорологов, на страну обрушится мощный ураган, однако берегов Вьетнама он достигнет не раньше 11 ноября, - именно в тот день, когда Дональд Трамп и Владимир Путин покинут Дананг. Вероятнее всего, стихия будет бушевать уже в отсутствие мировых лидеров.
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