Пионтковский рассказал, кто мог убить Кеннеди

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, прокомментировал новые рассекреченные документы по убийству американского президента Джона Кеннеди. Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Пионтковский считает, что Ли Харви Освальд, бежавший в 1959 в СССР, никогда бы не смог оттуда выехать, если бы не являлся агентом Кремля.
«При очень большом усилии воображения я могу себе представить, что благородные джентльмены из КГБ... оформляют американцу все документы, необходимые для отъезда в страну главного вероятного противника. Вместо того, чтобы оформить длительное тюремное заключение, например, за бытовое хулиганство. Или не уберечь парня от автомобильной катастрофы.... Все таки не сталинские уже были времена, а либеральная хрущевская оттепель», - отметил политолог. По его словам, супруги Освальд могли покинуть СССР только в том случае, если были кремлевскими агентами.
«Президент Кеннеди, по моему глубокому убеждению, был убит советским агентом... Покушению способствовала поразительная халатность сотрудников американских спецслужб, граничившая с сознательным или подсознательным желанием не препятствовать возможному преступлению. Эти обстоятельства, видимо, были ясны и расследовавшей обстоятельства преступления комиссии Эрла Уоррена, и американскому политическому руководству», - уверен политолог.