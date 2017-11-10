В Белом доме опровергли информацию о передаче оружия Украине

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что администрация президента Соединенных Штатов одобрила решение о передаче Украине «Джавелинов», - противотанковых ракетных комплексов, однако в самом Белом доме эту информацию сразу опровергли.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТАСС, представители Белого дома заявили о том, что информация, появившаяся на страницах издания The Wall Street Journal, не соответствует действительности. Такое заявление прозвучало от сотрудников Аппарата администрации президента США, которые сопровождают Дональда Трампа в его турне по странам Азии. Сегодня американский глава будет находиться во Вьетнаме на саммите АТЭС, а также проведет встречу с Владимиром Путиным, президентом РФ.
Ранее американское издание на своем сайте разместило материал, в котором утверждало, что Белый дом дал принципиальное одобрение на передачу Киеву оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Журналисты отмечали, что пока нет точного решения о том, какое именно оружие получит Украина от Пентагона.