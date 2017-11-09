Тиллерсон опроверг заявления Кремля о встрече Путина и Трампа

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, находясь в Пекине, заявил о том, что решение о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока еще окончательно не принято. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, госсекретарь подчеркнул, что в случае утверждения встречи она будет очень содержательной.
Напомним, что сегодня помощник Путина Ушаков заявил о том, что встреча президентов США и России состоится 10 ноября, о точных месте и времени встречи будет проинформировано дополнительно. Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась в начале июля, на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии. Завтра президенты должны встретиться во Вьетнаме, на полях саммита АТЭС. 5 ноября Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным в рамках своего турне по странам Азии. Президент США планирует поговорить о КНДР, Сирии и Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что существует много тем, которые могли бы обсудить Путин и Трамп". В МИД РФ при этом отметили, что Путин и Трамп обсудят множество вопросов, которые стоят на повестке дня во всем мире.