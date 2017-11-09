Химоружие в Сирии: Вашингтон озвучил новое громкое обвинение в адрес Москвы

Официальный Вашингтон предъявил новые обвинения в адрес Кремля в том, что российская власть защищает режим сирийского диктатора Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В частности, она отметила, что представители Организации по запрещению химического оружия опубликовали отчет. Согласно ему, зарин был использован в качестве химического оружия в сирийском Аль-Латаминах 30 марта 2017 года.
«Несмотря на то, что эти выводы, к сожалению, не удивляют Соединенные Штаты, в то же время, они являются поводом для беспокойства. Аль-Латаминах расположен примерно за десять миль от Хан-Шайхун, где режим Асада применял зарин против своих граждан буквально по истечении пяти дней, по-видимому, как часть согласованной кампании», - подчеркивается в сообщении.
В то же время Россия намеревается ликвидировать комиссию организации, расследующей применение химического оружия в Сирии Подобные действия Кремля, отметила представительницы США, «способствуют защите режима Асада и террористов, не прекращают использование химического оружия»