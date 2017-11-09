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Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка
Доминик Брашия, американский актер, сделал громкое заявление о том, что его коллегу в возрасте тринадцати лет изнасиловал Чарли Шин, которому на тот момент было 19 лет, информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail. Сам Чарли Шин отрицает все обвинения в свой адрес.

Брашия утверждает, что инцидент произошел во время съемок фильма «Лукас» - его коллега, 13-летний актер Кори Хэйм, был изнасилован Шином. Брашия отметил, что Хэйм ему рассказывал об инциденте до того, как умер в 2010 году. Близкий друг исполнителя главной роли в фильме «Лукас» актер Кори Фельдман также упомянул этот случай в своей книге, однако не указал имя Шина. Однако во время одного из интервью признался, что недолюбливает Чарли Шина, потому что актер сильно повлиял на одного из его друзей.

Хэйм скончался в результате передозировки сильнодействующими препаратами в возрасте 38 лет. Близкие актера утверждают, что на протяжении всей жизни он не мог оправиться после изнасилования. Чарли Шин, в свою очередь, уже заявил, что между ним и коллегой по фильму интимной связи никогда не было.
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