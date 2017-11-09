Обаму не приняли на работу в суд присяжных

Барака Обаму, бывшего президента Соединенных Штатов, не приняли на работу в суд присяжных в Куке, округе штата Иллинойс. Как передает replyua.net со ссылкой на CNN, об этом рассказал Тим Эванс, главный окружной судья, который ранее заявлял, что Обама в ноябре этого года будет в жюри присяжных.
Эванс отметил, что Обама выразил благодарность тем, кто выполняет свой гражданский долг, однако он также заявил, что не вошел в число тех, кто мог стать присяжным. Окружной судья рассказал, что бывшего президента окружили потенциальные присяжные заседатели, просили автографы и фотосессию, однако Барак Обама отказался от селфи, сославшись на дефицит свободного времени.
Всего на встрече с Обамой было около 220 человек. В конце октября Эванс рассказал, что Обаму пригласили на службу в жюри присяжных в округе Кук штата Иллинойс в ноябре 2017 года. По данным судьи, экс-президент может стать присяжным как в гражданских, так и уголовных процессах.