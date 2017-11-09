валюта
СпецтемаІсторик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

Экс-сотрудник NSA: хакерские атаки нас свои серверы организовала Демократическая партия

Экс-сотрудник NSA: хакерские атаки нас свои серверы организовала Демократическая партия
Как информирует replyua.net, все ведущие американские СМИ сообщили, что в октябре по настоянию Трампа директор ЦРУ Помпео провел у себя в офисе часовую встречу с бывшим сотрудником NSA (Национального Агентства безопасности) Биллом Байни, который ушел из агентства в 2000 году и с тех пор постоянно занимается его критикой в СМИ.

В течение последнего года Байни занят тем, что развивает в интервью различным СМИ конспиративную теорию о том, что Россия не совершала хакерских атак на серверы Демократической партии, а эти атаки совершили сами демократы для того, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. Особенно ретиво Байни продвигал эту теорию в интервью каналу RT – Раша Тудей.

Американские СМИ подчеркивают, Дональд Трамп, как известно, является единственным официальным лицом в Вашингтоне, не желающим признавать российское вмешательство в выборы 2016 года и российские хакерские атаки на серверы Демократической партии. Не исключено, что активность Байни связана именно сего личными договоренностями с американским президентом, который продолжает делать все возможное, чтобы доказать свою непричастность к связям с Россией.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

Срочно: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?
Важное за сутки
08 ноя 2017
14464

Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

За словами історика Павла Правого (Бондаренка), український президент продемонстрував неабиякий характер, і зробив те, чого від нього ніхто не чекав, - про це інформує видання replyua.net з

08 ноя 2017
6489

Рада Європи проголосувала за документ щодо України, проти якого виступала РФ

Як повідомляє на своїй офіційній сторінці українське МЗС, сьогодні на полях засідання Комітету міністрів Ради Європи було ухвалено доволі знакове рішення, - про це інформує видання replyua.net.

08 ноя 2017
5893

Експерт: я різного чекав від НАБУ, я відверто зневажаю його керівника, але не міг передбачити такого!

Політичний оглядач Mason Lemberg у Фейсбук розмірковує з приводу того, як окремі правоохоронні органи маніпулюють своїми повноваженнями для того, щоб захистити статки корупціонерів, - про це інформує

08 ноя 2017
5495

Дейнего рассказал, зачем «ЛНР» стремится вернуться в состав Украины

Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» озвучили свою позицию на счет готовности возврата в состав Украины. Как информирует replyua.net, так называемый «исполняющий обязанности

Последние новости

В Сербии появился памятник Чуркину

Блогер: у «борца с барыгами» оказалось состояние, которому позавидует любой барыга

Ващиковский выступил с новыми резкими угрозами в адрес Украины

Историк: «В Польше могут начаться стычки с украинцами»

Чийгоз рассказал, что думает о разрыве дипотношений с Россией

Журналист: власть в Польше просто боится украинцев, которых уже полно не только в больших городах, но и селах

Новый перл Поклонской: «Запад – бешенная собака, а украинцы – русские»

Претензии Польши к Украине: дипломат рассказал, что не так в польском руководстве

Это такая боль: Джамала рассказала, почему не может поехать в Крым

Гозман: «Путин готов к применению силы, чтобы подавить «цветную революцию»

Химоружие в Сирии: Вашингтон озвучил новое громкое обвинение в адрес Москвы

Депутатам ВР предложили разобраться с украинскими артистами, выступающими в России

Без воды на Донбассе рискуют остаться еще несколько городов

Историк рассказал, почему коммунистические идеи опять становятся популярными в Украине

«Не дождетесь!»: Савченко подтвердила намерение баллотироваться в президенты

Эксперт: «Северный поток-2» Брюссель добьет проволочками и бюрократизмом»

В Украине выпустили на свободу пожизненно приговоренного убийцу 7 человек

Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

Журналист: «Трампу сделали царский подарок в Пекине»

Литва готова продолжить поставки летального оружия Украине

 Новости за день