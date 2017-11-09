Экс-сотрудник NSA: хакерские атаки нас свои серверы организовала Демократическая партия

Как информирует replyua.net, все ведущие американские СМИ сообщили, что в октябре по настоянию Трампа директор ЦРУ Помпео провел у себя в офисе часовую встречу с бывшим сотрудником NSA (Национального Агентства безопасности) Биллом Байни, который ушел из агентства в 2000 году и с тех пор постоянно занимается его критикой в СМИ.
В течение последнего года Байни занят тем, что развивает в интервью различным СМИ конспиративную теорию о том, что Россия не совершала хакерских атак на серверы Демократической партии, а эти атаки совершили сами демократы для того, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. Особенно ретиво Байни продвигал эту теорию в интервью каналу RT – Раша Тудей.
Американские СМИ подчеркивают, Дональд Трамп, как известно, является единственным официальным лицом в Вашингтоне, не желающим признавать российское вмешательство в выборы 2016 года и российские хакерские атаки на серверы Демократической партии. Не исключено, что активность Байни связана именно сего личными договоренностями с американским президентом, который продолжает делать все возможное, чтобы доказать свою непричастность к связям с Россией.