«Для противостояния угрозе России»: Конгресс одобрил выделение Пентагону 4,6 млрд. долларов

Члены комитетов по делам вооруженных сил в обеих палатах американского Конгресса завершили согласование проекта закона о бюджете оборонного ведомства страны на 2018 финансовый год (начался 1 октября), в который добавили статьи о финансировании кампании противодействия России в Европе. Как передает replyua.net, в проекте закона Пентагону предоставляется право израсходования на реализацию программы «Инициативы по сдерживанию в Европе» 4,6 миллиарда долларов (Европейская инициативе сдерживания — программа помощи США союзникам в Европе по противостоянию российской угрозе).
«Предлагается санкционировать выделение 4,6 млрд. долларов США на Европейскую инициативу сдерживания для повышения степени уверенности союзников по Североатлантическому альянсу, а также обеспечить позиции официального Вашингтона в Европе по сдерживанию и обороне», — говорится в документе.
Из указанной суммы 100 миллионов долларов могут предусмотрено потратить для повышения оборонной способности балтийских государств. При этом комитеты запретили использование бюджетных средств Пентагона на сотрудничество с российским оборонным ведомством.