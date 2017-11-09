Совсем скоро мир заполнят летающие такси

Компания рассчитывает выполнить первый заказ на летающие такси к 2023 году, хотя в настоящее время на ее пути остаются некоторые препятствия. ТОП-менеджер по продуктам предприятия Джефф Холден заявил, что имеет надежду, что новый сервис предоставит возможность сократить длительность поездок, а также сделать загрязнение окружающей среды от транспорта в крупных городах гораздо меньшим. Еще одним позитивным шагом он называет то, что со временем такая услуга станет на порядок дешевле, нежели вождение собственного автомобиля. Однако на начальном этапе, отмечает главный менеджер, это будет стоить дороже.
В компании Uber отметили, что в настоящий момент поездка из Сан-Франциско в Сан-Хосе будет стоить 111 долларов США, а по времени в час пик это займет два часа. Примечательно, что если преодолевать этот путь по воздуху, то это займет всего 15 минут. В первое время стоимость такой поездки будет достигать 129 долларов. В компании отметили, что уже в ближайшее время стоимость такого такси сократиться до 43 долларов, а еще позже и вовсе до 20. Одной из наиболее больших трудностей на пути осуществления данного проекта является создание системы, которая поможет предотвращать столкновения в воздушном пространстве над городами.