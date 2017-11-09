В Конгрессе США начали расследовать факт исчезновения из программы партии Трампа вопроса оружия для Украины

Конгресс Соединенных Штатов проводит расследование, цель которого – выяснение возможной причастности президентской кампании Дональда Трампам к тому, что из политической платформы Республиканской партии исчез пункт о предоставлении Украине летального оружия, передает replyua.net.
«Американские следователи сосредоточили внимание на по сегодняшний день действующей тайне выборов 2016 года: были ли приложены представителями кампании Трампа усилия для изменения политической платформы Республиканской партии на более благоприятную для России», — проинформировало американское центральное издание Politico сославшись на источники, близкие к расследованию.
Журналисты издания также добавили, что участники расследования провели опрос бывших помощников и советников Трампа «об усилиях кампании, касающихся отмены предложенной терминологии в политической платформе республиканцев 2016 года с призывом предоставить Украине оружие». Что касается самого Трампа, то он все еще продолжает отрицать возможность какого-либо заговора его кампании с русскими и влияние Кремля на результаты президентских выборов в США.