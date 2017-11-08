Голодомор в Украине: в Конгрессе США представили резолюцию

Члены Палаты представителей американского Конгресса представили проект резолюции, которая посвящена 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Как передает replyua.net, авторы документа считают, что «85-я годовщина Голодомора-геноцида 1932-1933 годов должна напоминать о репрессиях советских властей против украинского народа». Более того, в Палате представителей заявили о глубочайшем соболезновании всем жертвам, которым пришлось пережить Голодомор, и их семьям. Также документ призывает распространять информацию для повышения осведомленности в мире о том, что эта трагедия была искусственной.
«Данный проект резолюции – это важный шаг для усилий Украины и мероприятий Посольства Украины в США для признания Голодомора актом геноцида против украинского народа и его соответствующей квалификации международным сообществом», - подчеркивается в тексте сообщения украинского посольства Украины в США.
Среди авторов документа - Сопредседатели Конгрессового украинского корпуса конгрессмены от Демократической партии Сандер Левин (Мичиган) и Марси Каптур (Огайо) и конгрессмены от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик (Пенсильвания) и Энди Харрис (Мэриленд).