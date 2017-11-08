В США в ряде штатов проводятся выборы: демократы уверенно побеждают республиканцев

В Вирджинии и в Нью-Джерси выбирают губернаторов. Предварительные результаты показывают, что в обоих штатах побеждают демократы. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN.
В Вирджинии нынешний вице-губернатор демократ Ральф Нортхам выигрывает выборы у республиканца Эда Гиллеспи, которого в последние две недели активно поддерживал своими твитами Трамп (52% - 47%, подсчитано более 80% голосов, и разрыв медленно растет в пользу Нортхама). Трамп также записал обращение в поддержку Гиллеспи, которое штаб Гиллеспи прокручивал по телефону, звоня всем подряд избирателям по телефонному справочнику. Не помогло. В Нью-Джерси нынешний губернатор, республиканец Крис Кристи, большой сторонник Трампа, не баллотируется из-за своей крайне низкой популярности к концу своего первого срока. А демократ Фил Мэрфи, бывший посол США в Германии, уверенно выигрывает у нынешнего вице-губернатора, республиканки Ким Гуадагно (54%-44%) после подсчета 12% голосов. Эти предварительные результаты подтверждают данные экзит-полов. Вирджинией по-прежнему будут управлять демократы. А в Нью-Джерси произойдет смена власти - демократы сменят республиканцев у власти в этом штате.
В штате Нью-Йорк проходят местные выборы – мэров городов, в том числе города Нью-Йорка, и местных, городских и окружных, органов власти. То, насколько серьезно люди переживают все, что происходит в стране, насколько серьезно относятся к нынешней политической ситуации, иллюстрируется картиной на избирательном участке. На улице проливной дождь, сильнейший ветер, температура +3, а на избирательном участке на местных выборах очередь, довольно большая. На выборах мэра Нью-Йорка нынешний мэр, демократ Билл Де Блазио, уверенно побеждает свою республиканскую соперницу (64% - 30%).