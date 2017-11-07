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Манафорт в Україні весь час працював на Росію – експерт

Манафорт в Україні весь час працював на Росію – експерт
Роберт Мюллер, який обіймає посаду спеціального прокурора Сполучених Штатів Америки, оприлюднив звинувачення на адресу колишнього керівника передвиборчого штабу нині чинного президента Дональда Трамп Пола Манафорта відразу за дванадцятьма пунктами, серед яких змова проти США і відмивання грошей, інформує replyua.net. Після того, як Манафорта було заарештовано, у Білому домі заявили, що його злочинна діяльність, в тому числі і в Україні, ніяк не пов'язана з президентською кампанією Трампа.

Разом з цим, діяльність Манафорта на посаді політичного консультанта та у ролі лобіста в Україні, яку він розпочав ще у 2006 році, у дійсності завжди була роботою, спрямованою на захист інтересів Росії. Тому цілком вірогідно, що вона все ж мала відношення до Трампу. Таку точку зору оприлюднила Евелін Фаркас, яка є старшим науковим співробітником Атлантичної ради, у своєму матеріалі для The New York Times.

За словами експерта, екс-очільник виборчого штабу Трампа працював на Віктора Януковича, колишнього президента України-втікача, під час двох президентських кампаній, допоміг йому прийти до влади, надавав консультації Партії регіонів, а з часом і «Опозиційному блоку».
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