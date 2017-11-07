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Журналист: «Трампу не до стрельбы, он поехал в Азию отведать суши и экзотической лапши»

Журналист: «Трампу не до стрельбы, он поехал в Азию отведать суши и экзотической лапши»
Дональд Трамп сейчас занят не стрельбой в Техасе, а совершенно другими проблемами – президент США отправился в Азию, поскольку у него подгорает КНДР, и он прокатится по местным государствам, отведает экзотической лапши и суши.

Как передает replyua.net, об этом корреспондент Иван Яковина пишет в своем блоге на Новом времени. «Сидя в самолете, он сообщил журналистам, что запросто готов встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить пути предотвращения бодро надвигающейся ядерной войны. Это заявление немало удивило весь мир: Трамп же совсем недавно говорил, что с Ыном любой диалог бесполезен! Но скоро все встало на свои места. Уже прилетев в Японию, Трамп снова поменял мнение», - отмечает журналист.

По словам Яковины, Трамп заявил, что эра стратегического терпения в отношении Пхеньяна закончилась, но непонятно, что конкретно президент подразумевал под этой фразой, и непонятно, какая эра началась, - опять один сплошной туман.
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