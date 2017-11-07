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В США проводят испытание беспилотного вертолета

В США проводят испытание беспилотного вертолетаАмериканская компания Aurora Flight Sciences выполнит испытание беспилотного вертолета AEH-1, который, согласно документации, способен перевозить грузы в полностью автономном режиме, о чем информирует replyua.net со ссылкой на Aviation Week.

В сообщении говорится, что в ходе испытаний вертолет должен будет самостоятельно выполнить задание, но при этом в его кабине будет находиться пилот, который в случае нежелательной ситуации возьмет управление транспортом в свои руки. Также сообщается, что вертолет АЕН-1 создан на базе обычного вертолета многоцелевого направления UH-1H Huey.

Примечательно, что на этот вертолет компанией были установлены двигателя, подключенные к гидравлической системе, связанной с управлением. Также этот новый вид транспорта оснащен вычислительной системой и набором сенсоров в носовой части: лидар, камеры и лазерный дальномер. Вертолет, при помощи дальномера, сможет уклоняться от столкновения с препятствиями во время полета. Также удалось выяснить, что система обеспилочивания воздушного судна рассчитана на получение команд высокого уровня.
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