В США рассказали о сроках создания гиперзвукового оружия

В Соединенных Штатах Америки сообщили о вероятных сроках создания гиперзвукового вооружения с различными уровнями сложности. Как передает replyua.net, такая информация была распространена Scout Warrior. При этом журналисты издания сослались на информацию ответственного за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариаса. Эксперт считает, что для постепенного прогресса в области гиперзвукового оружия необходимо несколько десятков лет непрерывного технологического развития.
Предполагается, что беспилотный полет разведывательного аппарата состоится в 2030-х годах, а полет верхзвуковых многоразовых изделий аналогичного назначения - в 2040-х. Также примерно в это ожидается создание платформ с крайне высокой чувствительностью, с которых будет обеспечиваться запуск ракет и разведывательных беспилотников.
С точки зрения Захариаса, как раз через двадцать или тридцать лет можно будет достичь прогресса в автономности и двигателестроении, которого будет достаточно, чтобы принять на вооружения подобные беспилотники. На вооружение гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие и отдельные модели гиперзвуковых беспилотников могут принять уже в 2020 годах.