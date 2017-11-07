Трамп намерен увеличить военный бюджет США

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что из-за северокорейской угрозы США должны увеличить расходы на оборону.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент обратился к Конгрессу с просьбой увеличить на четыре миллиарда долларов военный бюджет, и большая часть этой суммы, по мнению Трампа, должна быть расходована на противоракетную борону. Такое заявление прозвучало от главы государства перед его поездкой в Южную Корею. «Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по выявлению, поражению и защите от любого использования Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, ее развернутых сил, союзников или партнеров», - написал Трамп в своем обращении к американскому Конгрессу.
Более того, он попросил о выделении 1,6 миллиардов долларов на проект «Стена» на границе с Мексикой. Трамп обещал построить стену еще во время предвыборной кампании, однако несколько дней назад снова поставил этот вопрос на повестку дня, поскольку, по его мнению, из Мексики в США поставляют большие партии наркотиков.